Силинский Николай Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силинский Николай Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силинский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Силинская (Горынцева) Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силинский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Силинская (Горынцева) Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Силинская) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Силинская (Горынцева) Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силинский Иван Николаевич

Мать ребёнка: Силинская (Горынцева) Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силинский Павел Николаевич

Мать ребёнка: Силинская (Горынцева) Ольга Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Силинская (Горынцева) Ольга Михайловна

Смерть
Неизвестно

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