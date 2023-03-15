Силинский Николай Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силинский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Силинская (Горынцева) Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силинский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Силинская (Горынцева) Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Силинская) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Силинская (Горынцева) Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силинский Иван Николаевич
Мать ребёнка: Силинская (Горынцева) Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силинский Павел Николаевич
Мать ребёнка: Силинская (Горынцева) Ольга Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно