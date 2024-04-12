Романов (Улыбин) Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов (Улыбин) Иван Михайлович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 01.02.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1769 г.р.

Мать

Около 1781 г.р.

Жена

Между 1833 и 1837 г.р.
Около 1813 г.р.
Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.02.1814

Отец: Улыбин Михаил Григорьевич

Мать: Улыбина Матрона Евдокимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около ?.02.1835

Дочь: Материкина Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Романова Степанида Иосифовна

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Кунина Елена Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Романов Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1855

Сын: Романов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Романова Степанида Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
05.06.1861

Жена: Романова Ксения Павловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.04.1862

Дочь: Романова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Романова Ксения Павловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Романов Георгий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1864

Сын: Романцов Георгий Иванович

Мать ребёнка: Романова Ксения Павловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.09.1866

Сын: Романов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Романова Ксения Павловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.03.1869

Сын: Романов Иван Иванович

Мать ребёнка: Романова Ксения Павловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
отметка от 27.05.1928
Рождение ребёнка
10.04.1871

Сын: Романцов Георгий Иванович

Мать ребёнка: Романова Ксения Павловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.05.1873

Дочь: Романцова Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: Романова Ксения Павловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Степанида Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Степанида Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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