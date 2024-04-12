Романов (Улыбин) Иван Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 01.02.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.02.1814
Рождение ребёнка
Около ?.02.1835
Дочь: Материкина Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Романова Степанида Иосифовна
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Кунина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1841
Рождение ребёнка
26.05.1855
Мать ребёнка: Романова Степанида Яковлевна
Бракосочетание
05.06.1861
Жена: Романова Ксения Павловна
Рождение ребёнка
26.04.1862
Дочь: Романова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Романова Ксения Павловна
Рождение ребёнка
Около 1862
Рождение ребёнка
13.04.1864
Сын: Романцов Георгий Иванович
Мать ребёнка: Романова Ксения Павловна
Рождение ребёнка
22.09.1866
Мать ребёнка: Романова Ксения Павловна
Рождение ребёнка
13.03.1869
Мать ребёнка: Романова Ксения Павловна
отметка от 27.05.1928
Рождение ребёнка
10.04.1871
Сын: Романцов Георгий Иванович
Мать ребёнка: Романова Ксения Павловна
Рождение ребёнка
09.05.1873
Дочь: Романцова Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Романова Ксения Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно