Улыбин Кондрат Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улыбин Кондрат Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Улыбин Михаил Григорьевич

Мать: Улыбина Матрона Евдокимовна

Рождение ребёнка
Около ?.02.1820

Сын: Улыбин Федор Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1824

Дочь: Улыбина Евдокия Кондратьевна

Мать ребёнка: Улыбина Евдокия Кондратьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Улыбин Афанасий Кондратьевич

Мать ребёнка: Улыбина Евдокия Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улыбина Евдокия Кондратьевна

Смерть
Неизвестно
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