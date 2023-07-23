Улыбин Кондрат Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Рождение ребёнка
Около ?.02.1820
Сын: Улыбин Федор Кондратьевич
Рождение ребёнка
01.03.1824
Дочь: Улыбина Евдокия Кондратьевна
Мать ребёнка: Улыбина Евдокия Кондратьевна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Улыбин Афанасий Кондратьевич
Мать ребёнка: Улыбина Евдокия Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно