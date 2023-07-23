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Улыбин Михаил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Около 1831

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1781 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Улыбин Кондрат Михайлович

Мать ребёнка: Улыбина Матрона Евдокимовна

Рождение ребёнка
Около 01.02.1814

Сын: Романов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Улыбина Матрона Евдокимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улыбина Матрона Евдокимовна

Смерть
Около 1831
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