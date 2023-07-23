Улыбин Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиОколо 1831
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Улыбин Кондрат Михайлович
Мать ребёнка: Улыбина Матрона Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 01.02.1814
Мать ребёнка: Улыбина Матрона Евдокимовна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1831