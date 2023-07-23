Улыбина Матрона Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улыбина Матрона Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1769 г.р.

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Улыбин Кондрат Михайлович

Отец ребёнка: Улыбин Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 01.02.1814

Сын: Романов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Улыбин Михаил Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Улыбин Михаил Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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