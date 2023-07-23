Улыбина Матрона Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Улыбин Кондрат Михайлович
Отец ребёнка: Улыбин Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 01.02.1814
Отец ребёнка: Улыбин Михаил Григорьевич
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно