Улыбина Евдокия Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улыбина Евдокия Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1824

Дочь: Улыбина Евдокия Кондратьевна

Отец ребёнка: Улыбин Кондрат Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Улыбин Афанасий Кондратьевич

Отец ребёнка: Улыбин Кондрат Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Улыбин Кондрат Михайлович

Смерть
Неизвестно
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