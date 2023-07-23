Улыбина Евдокия Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
01.03.1824
Дочь: Улыбина Евдокия Кондратьевна
Отец ребёнка: Улыбин Кондрат Михайлович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Улыбин Афанасий Кондратьевич
Отец ребёнка: Улыбин Кондрат Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно