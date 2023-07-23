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Улыбин Афанасий Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Улыбин Кондрат Михайлович

Мать: Улыбина Евдокия Кондратьевна

Бракосочетание
11.11.1845

Жена: Романова Евдокия Спиридоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.01.1852

Дочь: Романцова Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Романова Евдокия Спиридоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.06.1854

Сын: Романов Елисей Афанасьевич

Мать ребёнка: Романова Евдокия Спиридоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.11.1856

Сын: Романцов Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Романова Евдокия Спиридоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.06.1859

Дочь: Романцова Агриппина Афанасьевна

Мать ребёнка: Романова Евдокия Спиридоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.06.1861

Сын: Романов Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Романова Евдокия Спиридоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.05.1864

Сын: Романцов Игнат Афанасьевич

Мать ребёнка: Романова Евдокия Спиридоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.02.1867

Дочь: Романцова Ксения Афанасьевна

Мать ребёнка: Романова Евдокия Спиридоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.10.1868

Сын: Романов Яков Афанасьевич

Мать ребёнка: Романова Евдокия Спиридоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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