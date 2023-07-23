Улыбин Афанасий Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Бракосочетание
11.11.1845
Рождение ребёнка
30.01.1852
Дочь: Романцова Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Романова Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
11.06.1854
Сын: Романов Елисей Афанасьевич
Мать ребёнка: Романова Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
06.11.1856
Сын: Романцов Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: Романова Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
20.06.1859
Дочь: Романцова Агриппина Афанасьевна
Мать ребёнка: Романова Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
09.06.1861
Мать ребёнка: Романова Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
25.05.1864
Сын: Романцов Игнат Афанасьевич
Мать ребёнка: Романова Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
15.02.1867
Дочь: Романцова Ксения Афанасьевна
Мать ребёнка: Романова Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
09.10.1868
Мать ребёнка: Романова Евдокия Спиридоновна
Смерть
Неизвестно