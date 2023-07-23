Романова (Маркова) Евдокия Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Маркова) Евдокия Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1845

Муж: Улыбин Афанасий Кондратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.01.1852

Дочь: Романцова Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Улыбин Афанасий Кондратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.06.1854

Сын: Романов Елисей Афанасьевич

Отец ребёнка: Улыбин Афанасий Кондратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.11.1856

Сын: Романцов Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Улыбин Афанасий Кондратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.06.1859

Дочь: Романцова Агриппина Афанасьевна

Отец ребёнка: Улыбин Афанасий Кондратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.06.1861

Сын: Романов Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Улыбин Афанасий Кондратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.05.1864

Сын: Романцов Игнат Афанасьевич

Отец ребёнка: Улыбин Афанасий Кондратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.02.1867

Дочь: Романцова Ксения Афанасьевна

Отец ребёнка: Улыбин Афанасий Кондратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.10.1868

Сын: Романов Яков Афанасьевич

Отец ребёнка: Улыбин Афанасий Кондратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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