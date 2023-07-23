Романова (Маркова) Евдокия Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.11.1845
Рождение ребёнка
30.01.1852
Дочь: Романцова Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Улыбин Афанасий Кондратьевич
Рождение ребёнка
11.06.1854
Сын: Романов Елисей Афанасьевич
Отец ребёнка: Улыбин Афанасий Кондратьевич
Рождение ребёнка
06.11.1856
Сын: Романцов Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Улыбин Афанасий Кондратьевич
Рождение ребёнка
20.06.1859
Дочь: Романцова Агриппина Афанасьевна
Отец ребёнка: Улыбин Афанасий Кондратьевич
Рождение ребёнка
09.06.1861
Отец ребёнка: Улыбин Афанасий Кондратьевич
Рождение ребёнка
25.05.1864
Сын: Романцов Игнат Афанасьевич
Отец ребёнка: Улыбин Афанасий Кондратьевич
Рождение ребёнка
15.02.1867
Дочь: Романцова Ксения Афанасьевна
Отец ребёнка: Улыбин Афанасий Кондратьевич
Рождение ребёнка
09.10.1868
Отец ребёнка: Улыбин Афанасий Кондратьевич
Смерть
Неизвестно