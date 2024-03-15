Кунина (Романцова) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: Романов Иван Михайлович
Бракосочетание
01.07.1853
Рождение ребёнка
08.08.1857
Отец ребёнка: Кунин Георгий Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.01.1860
Дочь: Кунина Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Кунин Георгий Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.08.1862
Дочь: Володина Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Кунин Георгий Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.09.1864
Дочь: Володина Пелагея Георгиевна
Отец ребёнка: Кунин Георгий Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.01.1873
Дочь: Володина Агафия Георгиевна
Отец ребёнка: Кунин Георгий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно