Кунина (Романцова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунина (Романцова) Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Романов Иван Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
01.07.1853

Муж: Кунин Георгий Дмитриевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.08.1857

Сын: Кунин Федор Георгиевич

Отец ребёнка: Кунин Георгий Дмитриевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.01.1860

Дочь: Кунина Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Кунин Георгий Дмитриевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.08.1862

Дочь: Володина Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Кунин Георгий Дмитриевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.09.1864

Дочь: Володина Пелагея Георгиевна

Отец ребёнка: Кунин Георгий Дмитриевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.01.1873

Дочь: Володина Агафия Георгиевна

Отец ребёнка: Кунин Георгий Дмитриевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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