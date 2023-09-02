Романов Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Романов Иван Михайлович
Бракосочетание
01.07.1859
Рождение ребёнка
06.06.1862
Дочь: Романова Акилина Павловна
Мать ребёнка: Романова Ульяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.08.1864
Мать ребёнка: Романова Ульяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.12.1865
Дочь: Романцова Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Романова Ульяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
08.07.1868
Мать ребёнка: Романова Ульяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.08.1871
Дочь: Фатина Мария Павловна
Мать ребёнка: Романова Ульяна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно