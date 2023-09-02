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Романов Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Романов Иван Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
01.07.1859

Жена: Романова Ульяна Дмитриевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.06.1862

Дочь: Романова Акилина Павловна

Мать ребёнка: Романова Ульяна Дмитриевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.08.1864

Сын: Романов Андрей Павлович

Мать ребёнка: Романова Ульяна Дмитриевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.12.1865

Дочь: Романцова Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Романова Ульяна Дмитриевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.07.1868

Сын: Романов Степан Павлович

Мать ребёнка: Романова Ульяна Дмитриевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.08.1871

Дочь: Фатина Мария Павловна

Мать ребёнка: Романова Ульяна Дмитриевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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