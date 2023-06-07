Романова (Зелепукина) Ксения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Зелепукина) Ксения Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1833 и 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1833 и 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1854

Муж: Кочуров Дей Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.10.1856

Сын: Кочуров Сергей Деевич

Отец ребёнка: Кочуров Дей Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
06.02.1857

Муж: Кондрашов Федор Киприанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.07.1859

Сын: Кондрашев Михаил Федорович

Отец ребёнка: Кондрашов Федор Киприанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
05.06.1861

Муж: Романов Иван Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.04.1862

Дочь: Романова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Романов Иван Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.04.1864

Сын: Романцов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.09.1866

Сын: Романов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.03.1869

Сын: Романов Иван Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
отметка от 27.05.1928
Рождение ребёнка
10.04.1871

Сын: Романцов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.05.1873

Дочь: Романцова Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Романов Иван Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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