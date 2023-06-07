Романова (Зелепукина) Ксения Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1833 и 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.11.1854
Рождение ребёнка
05.10.1856
Отец ребёнка: Кочуров Дей Степанович
Бракосочетание
06.02.1857
Рождение ребёнка
05.07.1859
Сын: Кондрашев Михаил Федорович
Отец ребёнка: Кондрашов Федор Киприанович
Бракосочетание
05.06.1861
Рождение ребёнка
26.04.1862
Дочь: Романова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Романов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
13.04.1864
Сын: Романцов Георгий Иванович
Отец ребёнка: Романов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
22.09.1866
Отец ребёнка: Романов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
13.03.1869
Отец ребёнка: Романов Иван Михайлович
отметка от 27.05.1928
Рождение ребёнка
10.04.1871
Сын: Романцов Георгий Иванович
Отец ребёнка: Романов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
09.05.1873
Дочь: Романцова Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Романов Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно