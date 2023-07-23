Материкина (Романова) Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.02.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1835
Бракосочетание
30.01.1857
Рождение ребёнка
29.09.1859
Дочь: Материкина Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Материкин Василий Федотович
Рождение ребёнка
20.11.1860
Дочь: Материкина Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Материкин Василий Федотович
Рождение ребёнка
13.12.1869
Дочь: Материкина Анастасия
Смерть
Неизвестно