Материкина (Романова) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Материкина (Романова) Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.02.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1835

Отец: Романов Иван Михайлович

Мать: Романова Степанида Иосифовна

Бракосочетание
30.01.1857

Муж: Материкин Василий Федотович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.09.1859

Дочь: Материкина Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Материкин Василий Федотович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.11.1860

Дочь: Материкина Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Материкин Василий Федотович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.12.1869

Дочь: Материкина Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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