Васильева (Иванова) Татьяна Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Иванова) Татьяна Никаноровна

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Место рождения

Peski, Voronezhskaya oblast' Russian Federation

Дата рождения

15.01.1892

Дата смерти

04.03.1970

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1892

Отец: Иванов Никанор Иванович

Мать: Иванова Ксения Сергеевна

Peski, Voronezhskaya oblast' Russian Federation
Крещение
16.01.1892
Казанская церковь
Бракосочетание
24.05.1909

Муж: Васильев Трофим Никифорович

Николаевская церковь
Рождение ребёнка
26.04.1910

Сын: Васильев Иван Трофимович

Отец ребёнка: Васильев Трофим Никифорович

Рождение ребёнка
02.02.1913

Сын: Васильев Максим Трофимович

Отец ребёнка: Васильев Трофим Никифорович

Рождение ребёнка
20.03.1915

Дочь: Яковлева Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Васильев Трофим Никифорович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.03.1970
Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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