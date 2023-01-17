Васильева (Иванова) Татьяна Никаноровна
Место рожденияPeski, Voronezhskaya oblast' Russian Federation
Дата рождения15.01.1892
Дата смерти04.03.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1892
Отец: Иванов Никанор Иванович
Мать: Иванова Ксения Сергеевна
Peski, Voronezhskaya oblast' Russian Federation
Крещение
16.01.1892
Казанская церковь
Бракосочетание
24.05.1909
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
26.04.1910
Отец ребёнка: Васильев Трофим Никифорович
Рождение ребёнка
02.02.1913
Сын: Васильев Максим Трофимович
Отец ребёнка: Васильев Трофим Никифорович
Рождение ребёнка
20.03.1915
Дочь: Яковлева Евдокия Трофимовна
Отец ребёнка: Васильев Трофим Никифорович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.03.1970
Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область