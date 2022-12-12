Васильев Иван Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Иван Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1910

Дата смерти

13.02.1942

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

1938 г.р.
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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1910

Отец: Васильев Трофим Никифорович

Мать: Васильева Татьяна Никаноровна

Крещение
28.04.1910
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
05.08.1938

Сын: Васильев Иван Иванович

Мать ребёнка: Васильева Антонина Васильевна

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Антонина Васильевна

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Антонина Васильевна

Смерть
13.02.1942
Похороны
Неизвестно
64122 Oleksiivka, Kharkiv Oblast Ukraine
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