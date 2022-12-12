Васильев Иван Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1910
Дата смерти13.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1910
Крещение
28.04.1910
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
05.08.1938
Мать ребёнка: Васильева Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
18.11.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
13.02.1942
Похороны
Неизвестно
64122 Oleksiivka, Kharkiv Oblast Ukraine