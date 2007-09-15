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Васильев Трофим Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1891

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1891

Отец: Васильев Никифор Федотьевич

Мать: Васильева Васса Матвеевна

Бракосочетание
24.05.1909

Жена: Васильева Татьяна Никаноровна

Николаевская церковь
Рождение ребёнка
26.04.1910

Сын: Васильев Иван Трофимович

Мать ребёнка: Васильева Татьяна Никаноровна

Рождение ребёнка
02.02.1913

Сын: Васильев Максим Трофимович

Мать ребёнка: Васильева Татьяна Никаноровна

Рождение ребёнка
20.03.1915

Дочь: Яковлева Евдокия Трофимовна

Мать ребёнка: Васильева Татьяна Никаноровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1917
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