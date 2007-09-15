Васильев Трофим Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1891
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1891
Бракосочетание
24.05.1909
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
26.04.1910
Мать ребёнка: Васильева Татьяна Никаноровна
Рождение ребёнка
02.02.1913
Сын: Васильев Максим Трофимович
Мать ребёнка: Васильева Татьяна Никаноровна
Рождение ребёнка
20.03.1915
Дочь: Яковлева Евдокия Трофимовна
Мать ребёнка: Васильева Татьяна Никаноровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1917