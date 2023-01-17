Васильев Никифор Федотьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1874
Дата смертиПосле 02.03.1907
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874
Отец: Васильев Федот
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1891
Сын: Васильев Трофим Никифорович
Мать ребёнка: Васильева Васса Матвеевна
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Иванова Фекла Никифоровна
Мать ребёнка: Васильева Васса Матвеевна
Рождение ребёнка
13.02.1898
Сын: Васильев Иван Никифорович
Мать ребёнка: Васильева Минодора (Нимфодора) Ивановна
Рождение ребёнка
Около ?.05.1899
Сын: Васильев Тимофей Никифорович
Мать ребёнка: Васильева Минодора (Нимфодора) Ивановна
Рождение ребёнка
25.01.1901
Сын: Васильев Василий Никифорович
Мать ребёнка: Васильева Минодора (Нимфодора) Ивановна
Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Макарий Никифорович
Мать ребёнка: Васильева Минодора (Нимфодора) Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Васильева Минодора (Нимфодора) Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 02.03.1907