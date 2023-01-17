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Васильев Никифор Федотьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1874

Дата смерти

После 02.03.1907

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874

Отец: Васильев Федот

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1891

Сын: Васильев Трофим Никифорович

Мать ребёнка: Васильева Васса Матвеевна

Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Иванова Фекла Никифоровна

Мать ребёнка: Васильева Васса Матвеевна

Рождение ребёнка
13.02.1898

Сын: Васильев Иван Никифорович

Мать ребёнка: Васильева Минодора (Нимфодора) Ивановна

Рождение ребёнка
Около ?.05.1899

Сын: Васильев Тимофей Никифорович

Мать ребёнка: Васильева Минодора (Нимфодора) Ивановна

Рождение ребёнка
25.01.1901

Сын: Васильев Василий Никифорович

Мать ребёнка: Васильева Минодора (Нимфодора) Ивановна

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Макарий Никифорович

Мать ребёнка: Васильева Минодора (Нимфодора) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Васильева Минодора (Нимфодора) Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 02.03.1907
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