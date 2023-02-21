Васильева (?Гусынина) Васса Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (?Гусынина) Васса Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1891 и 1897

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1891

Сын: Васильев Трофим Никифорович

Отец ребёнка: Васильев Никифор Федотьевич

Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Иванова Фекла Никифоровна

Отец ребёнка: Васильев Никифор Федотьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1891 и 1897
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