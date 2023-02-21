Васильева (?Гусынина) Васса Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1891 и 1897
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1891
Сын: Васильев Трофим Никифорович
Отец ребёнка: Васильев Никифор Федотьевич
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Иванова Фекла Никифоровна
Отец ребёнка: Васильев Никифор Федотьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1891 и 1897