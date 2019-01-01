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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по обвинению жит. с. Пески Песковской волости Толмачева Тимофея Филипповича в бандитизме. 1921–1922 гг. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р2359. Опись 1. Дело Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2114Пески, с. каз.при р. Хопре и рч. Белке.67станов. кварт.77330773387Церковь православная. Почтовая станция. Ярмарок 4. Базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
916. Пески, село бывшее государственное, при реке Хопре, дворов 1310, жителей 8905, волостное правление (уездный город в 67 верстах), церковь православная, школа, больниц Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Пески4899селоПесковского.153811200
Водяная мукомольн. мельница Песковск. общ.4909—Песковского.117
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Пески
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8109Пескисело51°14'с.ш.42°27'в.д.M-38-025
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20639424101с Пескисело