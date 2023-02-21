Васильева (Незнаева) Минодора (Нимфодора) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Незнаева) Минодора (Нимфодора) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1876

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876

Отец: ?незнаев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1898

Сын: Васильев Иван Никифорович

Отец ребёнка: Васильев Никифор Федотьевич

Рождение ребёнка
Около ?.05.1899

Сын: Васильев Тимофей Никифорович

Отец ребёнка: Васильев Никифор Федотьевич

Рождение ребёнка
25.01.1901

Сын: Васильев Василий Никифорович

Отец ребёнка: Васильев Никифор Федотьевич

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Васильев Никифор Федотьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Макарий Никифорович

Отец ребёнка: Васильев Никифор Федотьевич

Работа или профессия
Неизвестно
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