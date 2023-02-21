Васильева (Незнаева) Минодора (Нимфодора) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1876
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876
Отец: ?незнаев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1898
Сын: Васильев Иван Никифорович
Отец ребёнка: Васильев Никифор Федотьевич
Рождение ребёнка
Около ?.05.1899
Сын: Васильев Тимофей Никифорович
Отец ребёнка: Васильев Никифор Федотьевич
Рождение ребёнка
25.01.1901
Сын: Васильев Василий Никифорович
Отец ребёнка: Васильев Никифор Федотьевич
Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Васильев Никифор Федотьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Макарий Никифорович
Отец ребёнка: Васильев Никифор Федотьевич
Работа или профессия
Неизвестно