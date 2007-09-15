Яковлева (Васильева) Евдокия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1915
Дата смерти15.09.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1915
Крещение
21.03.1915
Никольская (Николаевская) церковь
Рождение ребёнка
09.03.1940
Рождение ребёнка
05.12.1942
Дочь: Назаренко Валентина Митрофановна
Отец ребёнка: Яковлев Митрофан Захарович
Рождение ребёнка
21.02.1946
Рождение ребёнка
14.02.1949
Рождение ребёнка
18.02.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.09.2007