Яковлева (Васильева) Евдокия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлева (Васильева) Евдокия Трофимовна

Яковлева (Васильева) Евдокия Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1915

Дата смерти

15.09.2007

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

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1942 г.р.
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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1915

Отец: Васильев Трофим Никифорович

Мать: Васильева Татьяна Никаноровна

Крещение
21.03.1915
Никольская (Николаевская) церковь
Рождение ребёнка
09.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Митрофан Захарович

Рождение ребёнка
05.12.1942

Дочь: Назаренко Валентина Митрофановна

Отец ребёнка: Яковлев Митрофан Захарович

Рождение ребёнка
21.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Митрофан Захарович

Рождение ребёнка
14.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Митрофан Захарович

Рождение ребёнка
18.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Митрофан Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Митрофан Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Митрофан Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Митрофан Захарович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.09.2007
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