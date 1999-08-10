Назаренко (Яковлева) Валентина Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаренко (Яковлева) Валентина Митрофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1942

Дата смерти

10.08.1999

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1942

Отец: Яковлев Митрофан Захарович

Мать: Яковлева Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.08.1999
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