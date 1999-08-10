Яковлев Митрофан Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1914
Дата смерти28.04.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1940
Рождение ребёнка
05.12.1942
Дочь: Назаренко Валентина Митрофановна
Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
21.02.1946
Рождение ребёнка
14.02.1949
Рождение ребёнка
18.02.1953
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
28.04.1984