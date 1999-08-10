Яковлев Митрофан Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев Митрофан Захарович

Яковлев Митрофан Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1914

Дата смерти

28.04.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1942 г.р.
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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
05.12.1942

Дочь: Назаренко Валентина Митрофановна

Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
21.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
14.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
18.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Трофимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Трофимовна

Смерть
28.04.1984
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