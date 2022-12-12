Иванов Никанор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Никанор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Иванов Иван ?Георгиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1890

Сын: Иванов Евфимий Никанорович

Мать ребёнка: Иванова Ксения Сергеевна

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 1890

Жена: Иванова Ксения Сергеевна

Рождение ребёнка
15.01.1892

Дочь: Васильева Татьяна Никаноровна

Мать ребёнка: Иванова Ксения Сергеевна

Peski, Voronezhskaya oblast' Russian Federation
Рождение ребёнка
14.02.1912

Сын: Иванов Петр Никанорович

Мать ребёнка: Иванова (агапова) Пелагея Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
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