Иванов Никанор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Иванов Иван ?Георгиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1890
Сын: Иванов Евфимий Никанорович
Мать ребёнка: Иванова Ксения Сергеевна
Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 1890
Жена: Иванова Ксения Сергеевна
Рождение ребёнка
15.01.1892
Дочь: Васильева Татьяна Никаноровна
Мать ребёнка: Иванова Ксения Сергеевна
Peski, Voronezhskaya oblast' Russian Federation
Рождение ребёнка
14.02.1912
Мать ребёнка: Иванова (агапова) Пелагея Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно