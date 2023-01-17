Иванова (?Незнаев) Ксения Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1858 и 1859
Дата смерти09.05.1902
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1858 и 1859
Отец: Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1890
Сын: Иванов Евфимий Никанорович
Отец ребёнка: Иванов Никанор Иванович
Бракосочетание
До 1890
Рождение ребёнка
15.01.1892
Дочь: Васильева Татьяна Никаноровна
Отец ребёнка: Иванов Никанор Иванович
Peski, Voronezhskaya oblast' Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.05.1902