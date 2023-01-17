Иванова (?Незнаев) Ксения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (?Незнаев) Ксения Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1858 и 1859

Дата смерти

09.05.1902

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1858 и 1859

Отец: Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1890

Сын: Иванов Евфимий Никанорович

Отец ребёнка: Иванов Никанор Иванович

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 1890

Муж: Иванов Никанор Иванович

Рождение ребёнка
15.01.1892

Дочь: Васильева Татьяна Никаноровна

Отец ребёнка: Иванов Никанор Иванович

Peski, Voronezhskaya oblast' Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.05.1902
Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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