Петроченкова (Походеева) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петроченкова (Походеева) Нина

Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

Около 1926

Дата смерти

Около 1963

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926

Отец: Походеев Илья

Мать: Походеева Елена

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петроченков Александр

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1947

Сын: Петроченков Валерий

Отец ребёнка: Петроченков Александр

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 07.07.1951

Дочь: Пендюрина (Петроченков) Ольга

Отец ребёнка: Петроченков Александр

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.01.1956

Сын: Петроченков Александр

Отец ребёнка: Петроченков Александр

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Около 1963
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Кузьминки

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