Петроченкова (Походеева) Нина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1926
Дата смертиОколо 1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926
Отец: Походеев Илья
Мать: Походеева Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1947
Сын: Петроченков Валерий
Отец ребёнка: Петроченков Александр
Рождение ребёнка
Около 07.07.1951
Дочь: Пендюрина (Петроченков) Ольга
Отец ребёнка: Петроченков Александр
Рождение ребёнка
27.01.1956
Отец ребёнка: Петроченков Александр
Смерть
Около 1963
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
Кузьминки