Пендюрина (Петроченков) Ольга
Место рождения
Дата рожденияОколо 07.07.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.07.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пендюрин Дмитрий
Рождение ребёнка
28.09.1981
Сын: Пендюрин Максим
Отец ребёнка: Пендюрин Дмитрий
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
13.02.1986
Сын: Пендюрин Алексей
Отец ребёнка: Пендюрин Дмитрий