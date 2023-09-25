Пендюрина (Петроченков) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пендюрина (Петроченков) Ольга

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 07.07.1951

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.07.1951

Отец: Петроченков Александр

Мать: Петроченкова (Походеева) Нина

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пендюрин Дмитрий

Рождение ребёнка
28.09.1981

Сын: Пендюрин Максим

Отец ребёнка: Пендюрин Дмитрий

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
13.02.1986

Сын: Пендюрин Алексей

Отец ребёнка: Пендюрин Дмитрий

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