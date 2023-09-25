Пендюрин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пендюрин Дмитрий

Место рождения

Казахстан

Дата рождения

Около 1958

Дата смерти

После 2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1951 г.р.

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пендюрина (Петроченков) Ольга

Рождение ребёнка
28.09.1981

Сын: Пендюрин Максим

Мать ребёнка: Пендюрина (Петроченков) Ольга

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
13.02.1986

Сын: Пендюрин Алексей

Мать ребёнка: Пендюрина (Петроченков) Ольга

Смерть
После 2010
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Кузьминки

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