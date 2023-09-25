Пендюрин Дмитрий
Место рожденияКазахстан
Дата рожденияОколо 1958
Дата смертиПосле 2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1981
Сын: Пендюрин Максим
Мать ребёнка: Пендюрина (Петроченков) Ольга
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
13.02.1986
Сын: Пендюрин Алексей
Мать ребёнка: Пендюрина (Петроченков) Ольга
Смерть
После 2010
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Кузьминки