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Петроченков Александр

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

Около 1911

Дата смерти

Около ?.12.1993

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петроченко Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петроченкова (Походеева) Нина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1947

Сын: Петроченков Валерий

Мать ребёнка: Петроченкова (Походеева) Нина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 07.07.1951

Дочь: Пендюрина (Петроченков) Ольга

Мать ребёнка: Петроченкова (Походеева) Нина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.01.1956

Сын: Петроченков Александр

Мать ребёнка: Петроченкова (Походеева) Нина

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Около ?.12.1993
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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