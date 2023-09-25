Петроченков Александр
Место рождения
Дата рожденияОколо 1911
Дата смертиОколо ?.12.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петроченко Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1947
Сын: Петроченков Валерий
Мать ребёнка: Петроченкова (Походеева) Нина
Рождение ребёнка
Около 07.07.1951
Дочь: Пендюрина (Петроченков) Ольга
Мать ребёнка: Петроченкова (Походеева) Нина
Рождение ребёнка
27.01.1956
Мать ребёнка: Петроченкова (Походеева) Нина
Смерть
Около ?.12.1993
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Кузьминки