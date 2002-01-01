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Петроченков Александр

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.01.1956

Дата смерти

01.01.2002

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1956

Отец: Петроченков Александр

Мать: Петроченкова (Походеева) Нина

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1981

Жена: Петроченкова Людмила

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.02.1981

Сын: Петроченков Денис

Мать ребёнка: Петроченкова Людмила

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.04.1995

Сын: Тарасов Александр

Мать ребёнка: Тарасова (Тарасова) Наталья

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.01.2002
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Кузьминки

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