Петроченков Александр
Место рождения
Дата рождения27.01.1956
Дата смерти01.01.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1956
Бракосочетание
1981
Жена: Петроченкова Людмила
Рождение ребёнка
06.02.1981
Сын: Петроченков Денис
Мать ребёнка: Петроченкова Людмила
Рождение ребёнка
08.04.1995
Сын: Тарасов Александр
Мать ребёнка: Тарасова (Тарасова) Наталья
Смерть
01.01.2002
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Кузьминки