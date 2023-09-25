Походеев Илья
Место рожденияОренбургская обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Походеева) ?
Мать ребёнка: Походеева Елена
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Петроченкова (Походеева) Нина
Мать ребёнка: Походеева Елена
Рождение ребёнка
1934
Сын: Походеев Владимир
Мать ребёнка: Походеева Елена
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно