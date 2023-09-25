Походеева Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смерти1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Походеева) ?
Отец ребёнка: Походеев Илья
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Петроченкова (Походеева) Нина
Отец ребёнка: Походеев Илья
Рождение ребёнка
1934
Сын: Походеев Владимир
Отец ребёнка: Походеев Илья
Смерть
1992
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно