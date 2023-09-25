Походеева Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Походеева Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Походеева) ?

Отец ребёнка: Походеев Илья

Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Петроченкова (Походеева) Нина

Отец ребёнка: Походеев Илья

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Походеев Владимир

Отец ребёнка: Походеев Илья

Смерть
1992
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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