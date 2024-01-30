Чернышёв Спиридон Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1908
Дата смерти18.12.1956
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1908
Рождение ребёнка
17.12.1935
Дочь: Дорошенко (Чернышёва) Светлана Спиридоновна
Мать ребёнка: Чернышёва (Ващенко) Мария Петровна
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
21.08.1944
Дочь: Денисарова (Чернышёва) Евгения Спиридоновна
Мать ребёнка: Чернышёва (Ващенко) Мария Петровна
Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
16.04.1947
Дочь: Асмаловская (Чернышёва) Татьяна Спиридоновна
Мать ребёнка: Чернышёва (Ващенко) Мария Петровна
Смерть
18.12.1956