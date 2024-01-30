Чернышёв Спиридон Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернышёв Спиридон Петрович

Чернышёв Спиридон Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1908

Дата смерти

18.12.1956

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1908

Отец: Чернышёв Пётр Прокофьевич

Мать: Чернышёва (Волощенко) Елизавета Трофимовна

Рождение ребёнка
17.12.1935

Дочь: Дорошенко (Чернышёва) Светлана Спиридоновна

Мать ребёнка: Чернышёва (Ващенко) Мария Петровна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
21.08.1944

Дочь: Денисарова (Чернышёва) Евгения Спиридоновна

Мать ребёнка: Чернышёва (Ващенко) Мария Петровна

Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
16.04.1947

Дочь: Асмаловская (Чернышёва) Татьяна Спиридоновна

Мать ребёнка: Чернышёва (Ващенко) Мария Петровна

Смерть
18.12.1956

Мы используем куки для улучшения работы сайта.