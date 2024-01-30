Асмаловская (Чернышёва) Татьяна Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асмаловская (Чернышёва) Татьяна Спиридоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1947

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1947

Отец: Чернышёв Спиридон Петрович

Мать: Чернышёва (Ващенко) Мария Петровна

Рождение ребёнка
04.09.1965

Сын: Асмаловский Александр Владиславович

Отец ребёнка: Асмаловский Владислав Михайлович

Рождение ребёнка
27.11.1973

Дочь: Пилат (Асмаловская) Наталья Владиславовна

Отец ребёнка: Асмаловский Владислав Михайлович

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

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