Асмаловская (Чернышёва) Татьяна Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1947
Рождение ребёнка
04.09.1965
Сын: Асмаловский Александр Владиславович
Отец ребёнка: Асмаловский Владислав Михайлович
Рождение ребёнка
27.11.1973
Дочь: Пилат (Асмаловская) Наталья Владиславовна
Отец ребёнка: Асмаловский Владислав Михайлович
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область