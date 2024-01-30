Чернышёва (Ващенко) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышёва (Ващенко) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1915

Дата смерти

17.11.1993

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1915

Отец: Ващенко Пётр Спиридонович

Мать: Ващенко Софья Ивановна

Рождение ребёнка
17.12.1935

Дочь: Дорошенко (Чернышёва) Светлана Спиридоновна

Отец ребёнка: Чернышёв Спиридон Петрович

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
21.08.1944

Дочь: Денисарова (Чернышёва) Евгения Спиридоновна

Отец ребёнка: Чернышёв Спиридон Петрович

Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
16.04.1947

Дочь: Асмаловская (Чернышёва) Татьяна Спиридоновна

Отец ребёнка: Чернышёв Спиридон Петрович

Смерть
17.11.1993
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

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