Чернышёва (Ващенко) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1915
Дата смерти17.11.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1915
Отец: Ващенко Пётр Спиридонович
Мать: Ващенко Софья Ивановна
Рождение ребёнка
17.12.1935
Дочь: Дорошенко (Чернышёва) Светлана Спиридоновна
Отец ребёнка: Чернышёв Спиридон Петрович
Рождение ребёнка
21.08.1944
Дочь: Денисарова (Чернышёва) Евгения Спиридоновна
Отец ребёнка: Чернышёв Спиридон Петрович
Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
16.04.1947
Дочь: Асмаловская (Чернышёва) Татьяна Спиридоновна
Отец ребёнка: Чернышёв Спиридон Петрович
Смерть
17.11.1993