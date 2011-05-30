Дорошенко (Чернышёва) Светлана Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорошенко (Чернышёва) Светлана Спиридоновна

Дорошенко (Чернышёва) Светлана Спиридоновна

Место рождения

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

Дата рождения

17.12.1935

Дата смерти

30.05.2011

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1935

Отец: Чернышёв Спиридон Петрович

Мать: Чернышёва (Ващенко) Мария Петровна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорошенко Вячеслав Филиппович

Рождение ребёнка
28.01.1958

Дочь: Дорошенко Галина Вячеславовна

Отец ребёнка: Дорошенко Вячеслав Филиппович

Рождение ребёнка
19.03.1960

Сын: Дорошенко Игорь Вячеславович

Отец ребёнка: Дорошенко Вячеслав Филиппович

Смерть
30.05.2011

Мы используем куки для улучшения работы сайта.