Дорошенко (Чернышёва) Светлана Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения17.12.1935
Дата смерти30.05.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1958
Дочь: Дорошенко Галина Вячеславовна
Отец ребёнка: Дорошенко Вячеслав Филиппович
Рождение ребёнка
19.03.1960
Сын: Дорошенко Игорь Вячеславович
Отец ребёнка: Дорошенко Вячеслав Филиппович
Смерть
30.05.2011