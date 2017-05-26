Денисарова (Чернышёва) Евгения Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения21.08.1944
Дата смерти26.05.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1944
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.1969
Сын: Денисаров Константин Юрьевич
Отец ребёнка: Денисаров Юрий Сергеевич
Рождение ребёнка
18.08.1970
Дочь: Гоголева (Денисарова) Анжела Юрьевна
Отец ребёнка: Денисаров Юрий Сергеевич
Смерть
26.05.2017