Денисарова (Чернышёва) Евгения Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисарова (Чернышёва) Евгения Спиридоновна

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Место рождения

Тбилиси, ქ. თბილისი

Дата рождения

21.08.1944

Дата смерти

26.05.2017

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1944

Отец: Чернышёв Спиридон Петрович

Мать: Чернышёва (Ващенко) Мария Петровна

Тбилиси, ქ. თბილისი
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисаров Юрий Сергеевич

Рождение ребёнка
31.03.1969

Сын: Денисаров Константин Юрьевич

Отец ребёнка: Денисаров Юрий Сергеевич

Рождение ребёнка
18.08.1970

Дочь: Гоголева (Денисарова) Анжела Юрьевна

Отец ребёнка: Денисаров Юрий Сергеевич

Смерть
26.05.2017

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