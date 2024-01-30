Денисаров Юрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисаров Юрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1933

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1969

Сын: Денисаров Константин Юрьевич

Мать ребёнка: Денисарова Евгения Спиридоновна

Рождение ребёнка
18.08.1970

Дочь: Гоголева Анжела Юрьевна

Мать ребёнка: Денисарова Евгения Спиридоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисарова Евгения Спиридоновна

Смерть
2004
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