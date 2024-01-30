Денисаров Юрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1933
Дата смерти2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1969
Сын: Денисаров Константин Юрьевич
Мать ребёнка: Денисарова Евгения Спиридоновна
Рождение ребёнка
18.08.1970
Дочь: Гоголева Анжела Юрьевна
Мать ребёнка: Денисарова Евгения Спиридоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004