Чернышёва (Волощенко) Елизавета Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышёва (Волощенко) Елизавета Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волощенко Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казьмина (Чернышёва) Анна Петровна

Отец ребёнка: Чернышёв Пётр Прокофьевич

Рождение ребёнка
28.10.1908

Сын: Чернышёв Спиридон Петрович

Отец ребёнка: Чернышёв Пётр Прокофьевич

Смерть
Неизвестно

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