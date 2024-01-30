Чернышёва (Волощенко) Елизавета Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волощенко Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казьмина (Чернышёва) Анна Петровна
Отец ребёнка: Чернышёв Пётр Прокофьевич
Рождение ребёнка
28.10.1908
Сын: Чернышёв Спиридон Петрович
Отец ребёнка: Чернышёв Пётр Прокофьевич
Смерть
Неизвестно