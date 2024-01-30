Чернышёв Пётр Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышёв Пётр Прокофьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Чернышёв Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казьмина (Чернышёва) Анна Петровна

Мать ребёнка: Чернышёва (Волощенко) Елизавета Трофимовна

Рождение ребёнка
28.10.1908

Сын: Чернышёв Спиридон Петрович

Мать ребёнка: Чернышёва (Волощенко) Елизавета Трофимовна

Смерть
1950

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