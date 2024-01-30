Чернышёв Пётр Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1950
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Чернышёв Прокофий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казьмина (Чернышёва) Анна Петровна
Мать ребёнка: Чернышёва (Волощенко) Елизавета Трофимовна
Рождение ребёнка
28.10.1908
Сын: Чернышёв Спиридон Петрович
Мать ребёнка: Чернышёва (Волощенко) Елизавета Трофимовна
Смерть
1950