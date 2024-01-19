Питиков Сергей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПитиков Сергей Андреевич

Питиков Сергей Андреевич

Место рождения

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1853

Отец: Питиков Андрей Яковлевич

Мать: Питикова (Марченко) Авдотья (Евдокия) Павловна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171
Рождение ребёнка
20.09.1881 ст.

Сын: Питиков Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Питикова Анна Максимовна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169 оп. 1 д 12 л. 31 об. - 32
Рождение ребёнка
15.06.1883 ст.

Дочь: Питикова Феврония Сергеевна

Мать ребёнка: Питикова Анна Максимовна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 18. Л. 25об.-26
Рождение ребёнка
23.06.1884 ст.

Сын: Питиков Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Питикова Анна Максимовна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. Оп.1. Д. 21. Л. 22об.-23
Рождение ребёнка
23.06.1884 ст.

Дочь: Питикова Марфа Сергеевна

Мать ребёнка: Питикова Анна Максимовна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. Оп.1. Д. 21. Л. 22об.-23
Рождение ребёнка
06.10.1889

Дочь: Павленкова (Питикова) Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Питикова Анна Максимовна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 27. Л. 36об.-37
Рождение ребёнка
06.10.1889 ст.

Сын: Питиков Яков Сергеевич

Мать ребёнка: Питикова Анна Максимовна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 27. Л. 36об.-37
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.