Питиков Сергей Андреевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1853
ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171
Рождение ребёнка
20.09.1881 ст.
Мать ребёнка: Питикова Анна Максимовна
ГААО. Ф. 169 оп. 1 д 12 л. 31 об. - 32
Рождение ребёнка
15.06.1883 ст.
Дочь: Питикова Феврония Сергеевна
Мать ребёнка: Питикова Анна Максимовна
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 18. Л. 25об.-26
Рождение ребёнка
23.06.1884 ст.
Мать ребёнка: Питикова Анна Максимовна
ГААО. Ф. 169. Оп.1. Д. 21. Л. 22об.-23
Рождение ребёнка
23.06.1884 ст.
Дочь: Питикова Марфа Сергеевна
Мать ребёнка: Питикова Анна Максимовна
ГААО. Ф. 169. Оп.1. Д. 21. Л. 22об.-23
Рождение ребёнка
06.10.1889
Дочь: Павленкова (Питикова) Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Питикова Анна Максимовна
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 27. Л. 36об.-37
Рождение ребёнка
06.10.1889 ст.
Мать ребёнка: Питикова Анна Максимовна
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 27. Л. 36об.-37
Смерть
Неизвестно