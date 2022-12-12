Селитренное
Харабалинский муниципальный район, Астраханская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
182Селитринское (Селитряное), с. каз.при р. Ахтубе.35323279731076Церковь правосл. 1. Ярмарки 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
68. Селитренное, село бывшее государственное, при реке Ахтубе, дворов 302, жителей 2053, церковь православная, 2 лавки, ярмарка: 1-го января и 1-го октября.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
134602Селитренноесело47°10'с.ш.47°27'в.д.L-38-035
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
12645424101с Селитренноесело