село Селитренное, село Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область (на 2019) — Familio

Селитренное

Харабалинский муниципальный район, Астраханская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Енотаевский уезд
182Селитринское (Селитряное), с. каз.при р. Ахтубе.35323279731076Церковь правосл. 1. Ярмарки 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Енотаевский уезд, Княжевская волость
68. Селитренное, село бывшее государственное, при реке Ахтубе, дворов 302, жителей 2053, церковь православная, 2 лавки, ярмарка: 1-го января и 1-го октября.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Астраханская область, Харабалинский район
134602Селитренноесело47°10'с.ш.47°27'в.д.L-38-035

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Астраханская область, Харабалинский муниципальный район, Сельское поселение Селитренский сельсовет
12645424101с Селитренноесело
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