Питикова (Марченко) Авдотья (Евдокия) Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829 или 1831
Дата смерти04.08.1914 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1829 или 1831
ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171 ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 700об.-701 ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703
Бракосочетание
16.02.1850 ст.
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 4. Л. 90об-91
Рождение ребёнка
Вычислено 1853
Отец ребёнка: Питиков Андрей Яковлевич
ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Питикова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Питиков Андрей Яковлевич
ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Питикова Авдотья Андреевна
Отец ребёнка: Питиков Андрей Яковлевич
ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171
Рождение ребёнка
1869
Сын: Питиков Афанасий Андреевич
Отец ребёнка: Питиков Андрей Яковлевич
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 493об-494.
Рождение ребёнка
15.06.1872 ст.
Сын: Питиков Леонтий Андреевич
Отец ребёнка: Питиков Андрей Яковлевич
ГААО. Ф. Р-263. Оп. 1. Д. 2 Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 494об-495.
Смерть
04.08.1914 ст.
катар желудка ГААО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 583. Лл. 25об-26