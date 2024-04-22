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Питиков Леонтий Андреевич

Место рождения

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

15.06.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1872 ст.

Отец: Питиков Андрей Яковлевич

Мать: Питикова Авдотья Павловна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. Р-263. Оп. 1. Д. 2 Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 494об-495.
Рождение ребёнка
08.11.1894

Сын: Питиков Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Питикова Марфа Константиновна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 42. Л. 41об.-42
Рождение ребёнка
Вычислено 1900

Дочь: Питиков Пелагея Леонтьевна

Мать ребёнка: Питикова Марфа Константиновна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Р-263. Оп. 1. Д. 2
Рождение ребёнка
Вычислено 1902

Дочь: Питикова Анастасия Леонтьевна

Мать ребёнка: Питикова Марфа Константиновна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Р-263. Оп. 1. Д. 2
Рождение ребёнка
Вычислено 1904

Дочь: Питикова Пелагея Леонтьевна

Мать ребёнка: Питикова Марфа Константиновна

Рождение ребёнка
Вычислено 1907

Дочь: Питикова Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: Питикова Марфа Константиновна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Р-263. Оп. 1. Д. 2
Рождение ребёнка
Вычислено 1909

Дочь: Питикова Елена Леонтьевна

Мать ребёнка: Питикова Марфа Константиновна

ГААО. Р-263. Оп. 1. Д. 2 Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 179об-180.
Рождение ребёнка
25.09.1913 ст.

Сын: Питиков Александр Леонтьевич

Мать ребёнка: Питикова Марфа Константиновна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Р-263. Оп. 1. Д. 2 Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 492об-493.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Питикова Марфа Константиновна

Смерть
Неизвестно
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