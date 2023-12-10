Питиков Андрей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1830
Дата смерти30.08.1910 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1830
ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703 ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171 ГААО. Ф. 687. Oп. 2. Д. 1539. Л. 418об.
Бракосочетание
16.02.1850 ст.
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 4. Л. 90об-91
Рождение ребёнка
Вычислено 1853
Мать ребёнка: Питикова Авдотья Павловна
ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Питикова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Питикова Авдотья Павловна
ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Питикова Авдотья Андреевна
Мать ребёнка: Питикова Авдотья Павловна
ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171
Рождение ребёнка
1869
Сын: Питиков Афанасий Андреевич
Мать ребёнка: Питикова Авдотья Павловна
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 493об-494.
Рождение ребёнка
15.06.1872 ст.
Сын: Питиков Леонтий Андреевич
Мать ребёнка: Питикова Авдотья Павловна
ГААО. Ф. Р-263. Оп. 1. Д. 2 Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 494об-495.
Смерть
30.08.1910 ст.
85 лет, от старческой слабости ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 94. Л. 29об.-30