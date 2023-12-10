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Питиков Андрей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1830

Дата смерти

30.08.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830

Отец: Петик Яков Викулов/Никитич

Мать: Петик Прасковья Федоровна

ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703 ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171 ГААО. Ф. 687. Oп. 2. Д. 1539. Л. 418об.
Бракосочетание
16.02.1850 ст.

Жена: Питикова Авдотья Павловна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 4. Л. 90об-91
Рождение ребёнка
Вычислено 1853

Сын: Питиков Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Питикова Авдотья Павловна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Питикова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Питикова Авдотья Павловна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Питикова Авдотья Андреевна

Мать ребёнка: Питикова Авдотья Павловна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171
Рождение ребёнка
1869

Сын: Питиков Афанасий Андреевич

Мать ребёнка: Питикова Авдотья Павловна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 493об-494.
Рождение ребёнка
15.06.1872 ст.

Сын: Питиков Леонтий Андреевич

Мать ребёнка: Питикова Авдотья Павловна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. Р-263. Оп. 1. Д. 2 Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 494об-495.
Смерть
30.08.1910 ст.
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
85 лет, от старческой слабости ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 94. Л. 29об.-30
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