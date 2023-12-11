Марченко Марья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 700об.-701
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Отец ребёнка: Марченко Павел Зиновьевич
ГААО. Ф. 687. Oп. 2. Д. 1539. Л. 416об.
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Сын: Марченко Григорий Павлович
Отец ребёнка: Марченко Павел Зиновьевич
ГААО. Ф. 687. Oп. 2. Д. 1539. Л. 416об.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Питикова Авдотья Павловна
Отец ребёнка: Марченко Павел Зиновьевич
ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171 ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 700об.-701 ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703
Смерть
Неизвестно