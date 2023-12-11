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Марченко Марья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 700об.-701
Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Сын: Марченко Филипп Павлович

Отец ребёнка: Марченко Павел Зиновьевич

ГААО. Ф. 687. Oп. 2. Д. 1539. Л. 416об.
Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Сын: Марченко Григорий Павлович

Отец ребёнка: Марченко Павел Зиновьевич

ГААО. Ф. 687. Oп. 2. Д. 1539. Л. 416об.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Питикова Авдотья Павловна

Отец ребёнка: Марченко Павел Зиновьевич

ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171 ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 700об.-701 ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703
Смерть
Неизвестно
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