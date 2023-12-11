Марченко Павел Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко Павел Зиновьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1783

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

ГААО. Ф. 687. Oп. 2. Д. 1539. Л. 416об.
Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Сын: Марченко Филипп Павлович

Мать ребёнка: Марченко Марья Яковлевна

ГААО. Ф. 687. Oп. 2. Д. 1539. Л. 416об.
Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Сын: Марченко Григорий Павлович

Мать ребёнка: Марченко Марья Яковлевна

ГААО. Ф. 687. Oп. 2. Д. 1539. Л. 416об.
Смерть
1842
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 700об.-701
Рождение ребёнка
1929 или 1931

Дочь: Питикова Авдотья Павловна

Мать ребёнка: Марченко Марья Яковлевна

ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171 ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 700об.-701 ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703
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