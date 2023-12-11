Марченко Павел Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1783
Дата смерти1842
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
ГААО. Ф. 687. Oп. 2. Д. 1539. Л. 416об.
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Мать ребёнка: Марченко Марья Яковлевна
ГААО. Ф. 687. Oп. 2. Д. 1539. Л. 416об.
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Сын: Марченко Григорий Павлович
Мать ребёнка: Марченко Марья Яковлевна
ГААО. Ф. 687. Oп. 2. Д. 1539. Л. 416об.
Смерть
1842
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 700об.-701
Рождение ребёнка
1929 или 1931
Дочь: Питикова Авдотья Павловна
Мать ребёнка: Марченко Марья Яковлевна
ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171 ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 700об.-701 ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703