Павленкова (Питикова) Пелагея Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павленкова (Питикова) Пелагея Сергеевна

Место рождения

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

06.10.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1889

Отец: Питиков Сергей Андреевич

Мать: Питикова Анна Максимовна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 27. Л. 36об.-37
Бракосочетание
10.09.1912 ст.

Муж: Павленков Алексей Христофоров

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
18.09.1913 ст.

Сын: Павленков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Павленков Алексей Христофоров

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 466об-467.
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Павленкова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Павленков Алексей Христофоров

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 466об-467.
Смерть
Неизвестно
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