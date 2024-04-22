Павленкова (Питикова) Пелагея Сергеевна
Место рождения
Дата рождения06.10.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
06.10.1889
Отец: Питиков Сергей Андреевич
Мать: Питикова Анна Максимовна
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 27. Л. 36об.-37
Бракосочетание
10.09.1912 ст.
Рождение ребёнка
18.09.1913 ст.
Сын: Павленков Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Павленков Алексей Христофоров
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 466об-467.
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Павленкова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Павленков Алексей Христофоров
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 466об-467.
Смерть
Неизвестно