Павленков Алексей Христофоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1893 ст.
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 466об-467.
Бракосочетание
10.09.1912 ст.
Рождение ребёнка
18.09.1913 ст.
Сын: Павленков Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Павленкова Пелагея Сергеевна
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 466об-467.
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Павленкова Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Павленкова Пелагея Сергеевна
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 466об-467.
Смерть
Неизвестно