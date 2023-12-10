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Павленков Алексей Христофоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1893 ст.

Отец: Павленков Хрисанф Тихонович

Мать: Павленкова Параскева Ивановна

Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 466об-467.
Бракосочетание
10.09.1912 ст.

Жена: Павленкова Пелагея Сергеевна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
18.09.1913 ст.

Сын: Павленков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Павленкова Пелагея Сергеевна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 466об-467.
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Павленкова Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Павленкова Пелагея Сергеевна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 466об-467.
Смерть
Неизвестно
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