Питикова Анна Максимовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1851
Дата смерти15.05.1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1851
Рождение ребёнка
20.09.1881 ст.
Отец ребёнка: Питиков Сергей Андреевич
ГААО. Ф. 169 оп. 1 д 12 л. 31 об. - 32
Рождение ребёнка
15.06.1883 ст.
Дочь: Питикова Феврония Сергеевна
Отец ребёнка: Питиков Сергей Андреевич
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 18. Л. 25об.-26
Рождение ребёнка
23.06.1884 ст.
Отец ребёнка: Питиков Сергей Андреевич
ГААО. Ф. 169. Оп.1. Д. 21. Л. 22об.-23
Рождение ребёнка
23.06.1884 ст.
Дочь: Питикова Марфа Сергеевна
Отец ребёнка: Питиков Сергей Андреевич
ГААО. Ф. 169. Оп.1. Д. 21. Л. 22об.-23
Рождение ребёнка
06.10.1889
Дочь: Павленкова Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Питиков Сергей Андреевич
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 27. Л. 36об.-37
Рождение ребёнка
06.10.1889 ст.
Отец ребёнка: Питиков Сергей Андреевич
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 27. Л. 36об.-37
Смерть
15.05.1924
Воспаление легких. ГААО. Р-3954. Оп. 3. Д. 1161. Л. 80-80об