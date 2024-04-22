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Питикова Анна Максимовна

Место рождения

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1851

Дата смерти

15.05.1924

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
20.09.1881 ст.

Сын: Питиков Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Питиков Сергей Андреевич

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169 оп. 1 д 12 л. 31 об. - 32
Рождение ребёнка
15.06.1883 ст.

Дочь: Питикова Феврония Сергеевна

Отец ребёнка: Питиков Сергей Андреевич

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 18. Л. 25об.-26
Рождение ребёнка
23.06.1884 ст.

Сын: Питиков Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Питиков Сергей Андреевич

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. Оп.1. Д. 21. Л. 22об.-23
Рождение ребёнка
23.06.1884 ст.

Дочь: Питикова Марфа Сергеевна

Отец ребёнка: Питиков Сергей Андреевич

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. Оп.1. Д. 21. Л. 22об.-23
Рождение ребёнка
06.10.1889

Дочь: Павленкова Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Питиков Сергей Андреевич

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 27. Л. 36об.-37
Рождение ребёнка
06.10.1889 ст.

Сын: Питиков Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Питиков Сергей Андреевич

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 27. Л. 36об.-37
Смерть
15.05.1924
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Воспаление легких. ГААО. Р-3954. Оп. 3. Д. 1161. Л. 80-80об
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