Питиков Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения20.09.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1881 ст.
Отец: Питиков Сергей Андреевич
Мать: Питикова Анна Максимовна
ГААО. Ф. 169 оп. 1 д 12 л. 31 об. - 32
Бракосочетание
18.01.1904 ст.
ГААО. Ф. 169. оп. 1. д. 75 л. 3 об.-4
Рождение ребёнка
08.05.1905 ст.
Мать ребёнка: Питикова Матрена Ильинична
ГААО. Ф. 169. оп. 1. д. 77. л. 32 об.-33
Рождение ребёнка
10.06.1908 ст.
Сын: Питиков Александр Иванович
Мать ребёнка: Питикова Матрена Ильинична
ГААО. Ф. 169. оп. 1., д. 86. л. 27 об. - 28
Рождение ребёнка
12.06.1911 ст.
Дочь: Питикова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Питикова Матрена Ильинична
ГААО. Ф. 169. оп. 1. д. 95. л. 37 об. - 38
Рождение ребёнка
12.06.1913 ст.
Дочь: Питикова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Питикова Матрена Ильинична
ГААО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 577. Л. 32 об.-33
Военная служба
С 30.12.1914 ст.
30 декабря 1914 г. мобилизован на ПМВ как ратник. 18-й стрелковый полк, 5ая рота (Раздаточные ведомости на получение продовольственного пособия семействам нижних воинских чинов - ГААО. Р-184. Оп. 1... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1916 ст.
Мать ребёнка: Питикова Матрена Ильинична
ГААО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 588 Л. 48 об.-49
Рождение ребёнка
11.08.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Питикова Матрена Ильинична
Смерть
Неизвестно