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Питиков Иван Сергеевич

Место рождения

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

20.09.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1881 ст.

Отец: Питиков Сергей Андреевич

Мать: Питикова Анна Максимовна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169 оп. 1 д 12 л. 31 об. - 32
Бракосочетание
18.01.1904 ст.

Жена: Питикова Матрена Ильинична

ГААО. Ф. 169. оп. 1. д. 75 л. 3 об.-4
Рождение ребёнка
08.05.1905 ст.

Сын: Питиков Николай Иванович

Мать ребёнка: Питикова Матрена Ильинична

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. оп. 1. д. 77. л. 32 об.-33
Рождение ребёнка
10.06.1908 ст.

Сын: Питиков Александр Иванович

Мать ребёнка: Питикова Матрена Ильинична

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. оп. 1., д. 86. л. 27 об. - 28
Рождение ребёнка
12.06.1911 ст.

Дочь: Питикова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Питикова Матрена Ильинична

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. оп. 1. д. 95. л. 37 об. - 38
Рождение ребёнка
12.06.1913 ст.

Дочь: Питикова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Питикова Матрена Ильинична

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 577. Л. 32 об.-33
Военная служба
С 30.12.1914 ст.
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
30 декабря 1914 г. мобилизован на ПМВ как ратник. 18-й стрелковый полк, 5ая рота (Раздаточные ведомости на получение продовольственного пособия семействам нижних воинских чинов - ГААО. Р-184. Оп. 1... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1916 ст.

Сын: Питиков Павел Иванович

Мать ребёнка: Питикова Матрена Ильинична

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 588 Л. 48 об.-49
Рождение ребёнка
11.08.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Питикова Матрена Ильинична

Смерть
Неизвестно
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